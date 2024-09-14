«Скидки для пенсионеров»: как Штурм тратит на еду всего 2,5 тыс рублей в месяц

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 95 0

Певица Наталья Штурм доказала, что тратит на еду 84 рубля в день

«Скидки для пенсионеров»: как Штурм тратит на еду всего 2,5 тыс рублей в месяц

Фото: Instagram* / nataliashturm

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Знаменитость раскритиковала тех, кто тратится на «бухло, сигареты и дорогие копчености» вместо того, чтобы покупать полезную еду.

Певица Наталья Штурм рассказала, как умудряется тратить на продукты всего 2518 рублей в месяц и нормально питаться.

«Пачка каши геркулесовой, гречка, молоко 3,2%, курица/рис/вермишель, лаваш армянский, помидоры/огурцы засаливаю сама (набор 100 рублей с чесноком). Грибы, облепиха, картофель — 70 рублей, морковь — 50 рублей, редис — 50 рублей, руккола — 100 рублей, щавель — 100 рублей. Овощи и фрукты — рынок выходного дня, все продают со скидками», — поделилась певица в беседе с Газета.ру.

Также Штурм отметила, что во всех продуктовых магазинах действуют скидки, а в некоторых — специальные «скидки для пенсионеров». Также, по словам певицы, она экономит за счет бонусных программ от банков. В доказательство она продемонстрировала фото приложения своего банка, где в категории «Супермаркеты» было зафиксировано три операции на общую сумму 2518 рублей.

По мнению знаменитости, люди транжирят деньги на «бухло, сигареты и дорогие копчености» вместо того, чтобы покупать «недорогие» полезные продукты. Кроме того, многие ходят в магазин на голодный желудок и расходуют в два раза больше средств, чем тратили бы на сытый.

Также Штурм посоветовала готовить дома, что «в разы дешевле, чем есть то же самое в ресторанах». Следуя своим же рекомендациям, певица при росте 170 сантиметров весит чуть больше 52 килограммов и прекрасно себя чувствует.

Ранее в этот день Штурм заявила в соцсети, что тратит на продукты меньше трех тысяч рублей в месяц. При этом она посоветовала подписчикам «унять утробы», потому что «много есть неприлично».

На днях 58-летняя певица призвала поклонниц «размножаться». Правда, подписчиков смутила форма, в которой она это сделала. Штурм вышла в полуобнаженном виде из ванны и заявила, что работающая женщина отталкивает от себя сильный пол. Попавшим в эту категорию стоит задуматься над своим образом жизни, потому что, по мнению Штурм, они не сексуальные и никто не захочет создать с ними ребенка.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Наталья Штурм не общается с сыном.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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