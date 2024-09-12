Неизвестная «супербактерия» распространяется среди новорожденных по всему миру

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Евгения Романова
Евгения Романова 77 0

Politico: младенцы по всему миру страдают от неизвестной «супербактерии»

Неизвестная «супербактерия» распространяется среди новорожденных по всему миру

Фото: 5-tv.ru

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Под угрозой находятся в первую очередь недоношенные дети.

Новорожденные в отделениях интенсивной терапии по всему миру страдают от малоизученной «супербактерии». Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на британского ученого Марка Веббера из исследовательского центра Quadram Institute.

«По всему миру существует „супербактерия“, вызывающая инфекции в отделениях интенсивной терапии новорожденных, о которой не знают люди», — говорится в публикации.

Называется она NRCS-A. Впервые эта бактерия была открыта десять лет назад во Франции. Однако есть вероятность, что существует она дольше. Веббер подчеркнул, что бактерия похожа на микроорганизмы из рода стафилококков. Она распространяется по всему миру.

Причем NRCS-A редко заражает взрослых. Под угрозой находятся в первую очередь недоношенные дети. Бактерия устойчива к антибиотикам и антисептикам. Она быстро распространяется, может выживать и на коже ребенка, и в его кишечнике.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России ожидается смешанная эпидемия из двух штаммов гриппа. При этом уже удалось вернуть показатели заболеваемости, которые были до коронавируса.

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