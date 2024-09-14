«Рыхлое тело»: Мария Погребняк недовольна фигурой после родов

|
Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 30 0

Блогер Мария Погребняк недовольна своим телом после четвертых родов

«Рыхлое тело»: Мария Погребняк недовольна фигурой после родов

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Инфлюенсер стала мамой в четвертый раз.

Блогер Мария Головинская, раньше Погребняк, недовольна своим телом после родов. Об этом она рассказала в своем блоге в Сети.

Инфлюенсер стала мамой в четвертый раз всего семь дней назад. Несмотря на это, ее отношение к себе весьма строгое. Погребняк не довольна выделяющимся животом. Блогер намеренна в ближайшее время вернуться к занятием в спортивном зале. 

Instagram* / mariapoga_

«Честно, мне хочется быстрее в зал, не могу смотреть на свое рыхлое тело», — заявила Мария.

Погребняк воспитывает трех сыновей от футболиста Павла Погребняк. Мальчики уже достигли переходного возраста, когда Мария решила выйти замуж во второй раз. Ее новым избранником стал бизнесмен Игорь Головинский. Четвертый малыш появился на свет именно от него. Примечательно, что ради любимого инфлюенсер даже сменила звездную фамилию.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что блогер Мария Погребняк сменила звездную фамилию после свадьбы.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

+23° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 38%
90.93
-0.18 100.80
0.41
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:20
Православные христиане отмечают церковный Новый год
12:08
«Яндекс Go» выписал россиянину первый штраф за передачу электросамоката ребенку
11:54
«Не получится!» — Волочкова поставила точку в скандале с дочерью Успенской
11:42
Российская армия создала подземный комплекс в Херсонской области
11:30
«Рыхлое тело»: Мария Погребняк недовольна фигурой после родов
11:14
«Нужно чем-то жертвовать»: Богомаз предложил вдвое сократить места в ВУЗах

Сейчас читают

«Довели до нервного срыва»: новая хозяйка картиры Долиной страдает от травли
Муж убил и измельчил в блендере финалистку «Мисс Швейцария» Кристину Йоксимович
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 сентября, для всех знаков зодиака
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Модные тренды в одежде осенью 2024 для женщин
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака