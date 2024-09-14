Белый дом не разрешил ВСУ удары вглубь России западными ракетами

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 52 0

После встречи Байдена и Стармера США не сообщили о решении по ударам по России

Белый дом не разрешил ВСУ удары вглубь России западными ракетами

Фото: www.globallookpress.com / Uwe Kazmaier

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Американский президент обсудил помощь Украине с британским премьером.

После встречи президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Кира Стармера Белый дом не озвучил решения Штатов разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) ударить западными ракетами по территориям России. В опубликованном документе лишь отмечается, что главы государств провели «углубленное обсуждение» ряда взаимно интересующих их вопросов внешней политики.

«Они подтвердили свою неизменную поддержку Украины, которая продолжает защищаться от российской агрессии», — говорится в обнародованном релизе.

В тексте нет никаких упоминаний о поддержке Вашингтоном и Лондоном идеи использования западных дальнобойных ракет для ударов ВСУ вглубь российской территории. При этом накануне встречи Байден заявлял, что этот вопрос стоит в программе переговоров со Стармером.

Также незадолго до диалога пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер выступила на брифинге и подчеркнула, что по его итогам не стоит ожидать каких-либо объявлений о разрешении применения ВСУ дальнобойных западных ракет на российской земле. В свою очередь официальный очередь представитель Кремля Дмитрий Песков утверждал, что заявление президента РФ Владимира Путина о вероятности вовлечения в украинский конфликт Запада точно достигло адресатов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как США дает Украине указания по «эффективным» обстрелам России.

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