Путь к старческому слабоумию: как ночные лампы развивают болезнь Альцгеймера

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 144 0

FN: искусственный свет ночью провоцирует развитие болезни Альцгеймера

Путь к старческому слабоумию: как ночные лампы развивают болезнь Альцгеймера

Фото: www.globallookpress.com / alimdi / Jozef Sedmak

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Жители районов с ярким ночным освещением более подвержены когнитивным нарушениям.

Искусственный свет ночью провоцирует развитие болезни Альцгеймера. Об этом пишет издание Frontiers in Neuroscience со ссылкой на соответствующее исследование.

В публикации говорится, что ученые установили влияние светового загрязнения на развитие деменции. Согласно их выводам, у жителей районов с ярким ночным освещением более высокие шансы получить когнитивные нарушения и другие проблемы со здоровьем.

«Воздействие искусственного наружного освещения в ночное время связано с многочисленными вредными последствиями для здоровья, включая нарушение сна, ожирение, депрессию, тревожность, дисфункцию памяти, атеросклероз и рак», — отмечается в материале.

Ранее издание The Sun со ссылкой на исследование сообщило, что ковыряние в носу может привести к развитию болезни Альцгеймера. Ученые выяснили, что при этом действии повреждается слизистая оболочка, что грозит проникновением в кровь различных микроорганизмов, способных вызвать воспаление.

С возрастом это приводит к повреждению клеток головного мозга, а также развитию деменции. Снизить ущерб можно, отказавшись от привычки, или хотя бы за счет регулярного мытья рук.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как подверженность мошенничеству связана с болезнью Альцгеймера.

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