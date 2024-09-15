«Троянский конь»: как микропластик проникает в организм и можно ли от него спастись

Эксперты советуют, отказаться хотя бы от одноразовой посуды, ведь с каждым литром воды из пластиковой бутылки человек выпивает еще и более 300 смертоносных частичек.

Российский космический корабль «МС-26» стартовав с Байконура в среду. Уже через три часа экспрессом успешно доставил очередной экипаж для международной космической станции и вписал новую рекордную веху в историю освоения безвоздушного пространства. Сейчас над Землей одновременно находятся сразу 19 человек. Никто не планировал ставить такой рекорд, просто так получилось. Но от того ситуация только интереснее.

Три китайских тайконавта летают по своей программе и на своей станции «Небесный дворец». Еще четыре американских туриста залетели аж на 1400 километров от Земли и тоже развлекаются по собственной инициативе. У богатых свои причуды, этот пикник на обочине Вселенной за счет миллиардера Азейкмана.

Но самое интересное происходит на МКС, которая превратилась в настоящий хостел. На этой неделе туда прилетели трое космонавтов — а там и так уже девять человек живут. А станция рассчитана на шестерых постоянных членов экипажа. И эта «коммуналка» надолго.

В июне еще корабль Starliner от Boeing чудом доставил на станцию двух исследователей, допустив пять утечек гелия и подавая странные сигналы. От греха подальше отправили космическое корыто домой обратно пустым, а пассажиров оставили ждать попутки, которая придет не раньше феврале 2025 года. И вместо восьми дней Уилмор и Ульямс проведут на орбите восемь месяцев. И это проблема. Во-первых — негде спать. Во вторых — это лишние рты.

По нормативам одному космонавту полагается в сутки чуть больше двух литров воды и полтора килограмма еды. Воду, ладно, наши, собирают влагу из воздуха, американцы опрессовывают мочу. Но продукты? Для незваных гостей на восемь месяцев нужно семь центнеров припасов. Учитывая, что доставка одного килограмма на орбиту стоит от одного миллиона рублей весь «отпуск» этой парочки обойдется в миллиард.

И не забываем про другие бытовые мелочи. Как готовить пищу? На всех одна микроволновка. Где взять сменное белье? Стирка в космосе ведь не предусмотрена. Как стричь ногти и волосы, и куда, простите ходить в туалет? Строители МКС не предполагали, что станция превратится в общежитие.

Есть только один плюс от такого зависания на орбите — там настолько отфильтрованный воздух, что это, пожалуй, одно из немногих мест обитания, где нет микропластика.

Эти мельчайшие частицы, порождение самой цивилизации. Кажется, они повсюду и даже в наших телах. Где только их не находили: и в крови, и даже в плаценте. Теперь новое откровение — микропластик накапливается в мозге и, скорее всего, способствует запуску необратимых процессов в сером веществе.

Действительно ли есть эта связь и возможно ли как-то защититься от этих всепроникающих частиц — узнала корреспондент «Известий» Марина Кравцова.

Мир насквозь пропитан пластиком, заявляют ученые. Крошечные частицы полимеров повсюду — в воздухе, земле, дожде. В экологически чистых, фермерских овощах и фруктах, в чистой артезианской воде, которой поливают эти фрукты.

Эти трофеи петербургские ученые собрали в морях Арктики и Антарктики.

«Это кусочки пластикового мусора, которые туда доплыли, там их никто не выбрасывал. Он очень быстро становится хрупким и распадается на микропластик, который мы уже совершенно не видим», — рассказала Александра Ершова, доцент российского государственного гидрометеорологического университет.

Увидеть его можно лишь в спектрометре.

А это уже из Финского залива. Концентрация микропластика просто зашкаливает. А в реках Томской области уже не поймать рыбу, которая бы не поужинала чем-то полимерным.

«Вероятнее всего, это продукт распада синтетического текстиля», — говорит эксперт.

Тонкая синтетическая нить заметна под микроскопом, ее достали из желудка ельца.

«Излишне активируется система окислительного стресса, то есть организм реагирует на микропластик как на чужеродные частицы. Микропластик взаимодействует в окружающей среде с другими токсичными веществами и их переносят в живые организмы, то есть действует как Троянский конь» — рассказала в интервью «Известиям» Франк Юлия, директор центра исследования микропластика в окружающей среде Томского государственного университета

И ладно рыбы. Концентрация микропластика в организме человека растет еще стремительнее — по данным нового американского исследования, за восемь лет количество полимеров в человеческом мозге выросло в полтора раза.

Ежедневно человек вдыхает только вдыхает семь тысяч частичек микропластика. Полимеры попадают в организм через органы дыхания, с едой и продуктами питания, с косметическими средствами. Из дыхательных путей и желудочно-кишечного тракта проникает в кровь.

Как выяснили ученые, крошечные фрагменты пластика облепляют различные биологические вещества, в том числе холестерин. И эта оболочка позволяет ему попасть прямо в мозг.

Зарубежные исследователи подсчитали, что в мозге человека микропастика содержится больше, чем в печени или почках. У людей 45-40 лет в головном мозге микропластика вывили примерно 0,5% от общего веса органа, а это эквивалентно трем таким пластиковым крышечкам.

По мнению американских исследователей из университета Дьюка, микропластик в мозге может повышать риск деменции и болезни Паркинсона. Нано частицы полистирола, из которого делают пластиковую посуду, способствуют накоплению белка альфасинуклеина, связанного с заболеванием.

Их коллеги из университета в Нью-Мексико косвенно подтвердили догадку: в мозге людей, с деменцией и синдромом Альцгеймером, концентрация пластика была в десять раз больше, чем у тех, кто не страдал этими недугами.

«Морфологически мы можем на срезе головного мозга у умерших пациентов от болезни Альцгеймера видеть, что нарушается строение головного мозга, нарушается строение коры, белого вещества, накапливаются так называемые сенильные бляшки, но причины до сих пор выясняются», — прокомментировала Ольга Пацап, заведующий патологоанатомическим отделением ФГБУ «Федеральный центр мозга и нейротехнологий».

И что уж говорить о простых смертных. Деменцией страдает «крепкий орешек» Брюс Уиллис, его коллега Робин Уильямс из-за недуга свел счеты с жизнью. Не пощадила она и железную леди Маргарет Тэтчер. Болезнь Альцгеймера поразила 40-го президента США Рональда Рейгана, и уже бессмысленно скрывать, что его нынешний коллега Джо Байден сошел с президентской гонки из-за старческого слабоумия. А дальше будет вообще эпидемия, заявляет Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По данным ВОЗ, в мире деменцией страдают более 55 миллионов человек. Больше 8% женщин и 5% мужчин в возрасте старше 65 лет. Ожидается, что к 2050 году эта цифра вырастет в три раза.

Самые высоких показатели — в европейских странах. По смертности от старческого слабоумия лидирует Финляндия и Великобритания — 55 и 45 смертей на 100 тысяч населения. Россия по уровню летальности от деменции на 134 месте.

«Есть такие неутешительные прогнозы, которые говорят, что более трети населения планеты к 30 году будут иметь сосудистые мнестические нарушения. Те перегрузки, те стрессы, тот образ жизни, который мы ведем — то, что ведет к раннему старению мозга», — прокомментировал Виктор Шахнович, доктор медицинских наук, руководитель центра неврологии

И если от микропластика уберечься не получится, то нужно пытаться хотя бы снизить риск от его воздействия. Эксперты советуют, отказаться хотя бы от одноразовой посуды, ведь с каждым литром воды из пластиковой бутылки человек выпивает еще и более 300 частичек микропластика.