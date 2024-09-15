Звезда кино считает, что ядерная угроза не должна влиять на принятие такого решения.

Звезда Голливуда, потомственный артист, продюсер, обладатель премии «Оскар» Майкл Дуглас мечтает навести ракеты НАТО на цели в Москве. И сожалеет, что западные покровители не разрешают Украине бить вглубь России. Об этом он заявил в эфире телеканала LCI.

«Печально видеть, что страх перед ядерной угрозой сдерживает принятие такого решения», — сказал актер.

Майкл Дуглас уверен, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) с самого начала военных действий должны были получить разрешение использовать дальнобойные ракеты против России.

Артист в качестве посла доброй воли ООН вместе с сыном Диланом побывал в Киеве на встрече с президентом* Украины Владимиром Зеленским и его женой Еленой. Об этом лидер киевского режима на днях написал в своем Telegram-канале.

«Ситуация в нашей стране, сотрудничество с партнерами, поддержка Украины, Четвертый саммит первых леди и джентльменов… Очень ценно, что это искренне интересует Майкла и его сына, а их семья болеет за наше государство и людей», — написал Зеленский.

Тем временем США молчат о решении относительно ударов дальнобойным оружием по объектам в России. После встречи главы государства Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Кира Стармера никаких заявлений по данному вопросу, кроме общих фраз про «углубленное обсуждение», не поступило. Незадолго до этого пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге подчеркнула, что ждать объявлений о разрешении применения ВСУ ракет не стоит.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как США дает Украине указания по «эффективным» обстрелам России.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.