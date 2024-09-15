Луна в союзе с планетами-благодетелями: как лучше провести 15 сентября

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 283 0

Выходные оказались насыщенными.

Луна в союзе с планетами-благодетелями: как лучше провести 15 сентября

Фото: 5-tv.ru

Воскресенье позволит сделать все свои планы — получится увидеться с друзьями, разобраться с уборкой, а также повысить собственный комфорт и социальный статус. Об этом в своем Telegram-канале рассказала астролог Василиса Володина.

Сегодня не стоит контролировать свой внутренний голос: постарайтесь сделать все, что вас так давно томит. Например, повторите урок иностранного языка или прогуляйтесь по парку. Дело в том, что день сопровождает Луна, находящаяся в союзе с планетами-благодетелями.

Именно поэтому с особой тщательностью стоит осматривать лучшие возможности для времяпрепровождения.

«Все это до 22:00 по московскому времени. После — готовимся к наступающей неделе, отправляясь спать пораньше», — сказала астролог.

Ранее 5-tv.ru рассказывал гороскоп на 15 сентября для всех знаков зодиака. Что сегодня уготовили звезды.

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Луна в союзе с планетами-благодетелями: как лучше провести 15 сентября

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