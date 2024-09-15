Во Владивостоке водитель маршрутки умер за рулем и столкнулся с двумя авто

Во Владивостоке умер 65-летний водитель маршрутки прямо за рулем, после чего автобус потерял управление и врезался в два автомобиля. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Случилось ДТП в районе остановки «Фабрика Заря». Водителю внезапно стало плохо, а после этого маршрутка въехала в иномарки Toyota Vellfire и Subaru, которые двигались в попутном направлении. На место выехали сотрудники Госавтоинспекции и врачи.

«Прибывшие медики констатировали смерть водителя. Среди других участников ДТП пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Полицейские призвали водителей прислушиваться к своему организму. Если имеются признаки недомогания настигли в дороге, но нужно независимо от ситуации остановиться и обратиться за помощью. Последствия плохого самочувствия, подчеркнули в МВД, у водителей смертельно опасны как для них самих, так и для окружающих.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что более 20 российских туристов пострадали в ДТП с автобусом в Египте. Авария произошла на трассе Суэц-Каир. Всего пострадавших свыше 40 человек.