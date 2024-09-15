В зоне СВО погиб певец и ветеран войны в Афганистане Станислав Юрко

Исполнитель военно-патриотических песен и ветеран войны в Афганистане Станислав Юрко погиб в зоне спецоперации. Трагическая новость сообщается на сайте Комитета по делам воинов-интернационалистов государств-участников СНГ.

«Вчера пришло, нет, не печальное, горькое известие — погиб Стас Юрко. Именно так его знало все ветеранское сообщество России и стран СНГ. Десантник, ветеран войны в Афганистане, ветеран 56-й ДШБ, просто удивительный человек», — говорится в сообщении.

Подробности гибели Юрко не уточняются. Бойцу был 61 год.

Отмечается, что в Афганистане Юрко служил с 1981 по 1983 год в звании рядового и разведчика, был награжден медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги». Тогда же начал выступать в ансамбле песни и пляски 40-й армии.

В 1988 году Юрко стал лауреатом первого телевизионного всесоюзного конкурса «Когда поют солдаты», а через год удостоился Гран-при международного фестиваля студентов в Пловдиве. Также певец участвовал в военно-патриотических фестивалях и конкурсах «афганской» песни во многих городах России и стран СНГ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что артист хора Красноярского музыкального театра Андрей Иванов погиб в зоне проведения специальной военной операции (СВО).