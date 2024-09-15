В Приморье женщина выпрыгнула из такси из-за потерявшего сознание водителя

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 59 0

Пассажирка испугалась за свою жизнь и решилась на полном ходу покинуть салон машины.

В Приморье женщина выпрыгнула из такси из-за потерявшего сознание водителя

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Пассажирка такси в Приморском крае на ходу выпрыгнула из машины, когда ее водитель потерял сознание. Об этом сообщается в Тelegram-канале полиции Приморья.

Потерпевшей оказалась 47-летняя жительница города Артема. Она рассказала, что во время поездки водитель такси внезапно потерял сознание, а неуправляемый автомобиль начал стремительно приближаться к дорожному ограждению.

Привести мужчину в сознание пассажирке не удалось. Испугавшись за свою жизнь, она решилась на ходу выпрыгнуть из движущейся машины. В результате женщине удалось отделаться только вывихом плеча.

Ранее в подмосковной Истре водитель такси изнасиловал 44-летнюю пассажирку во время поездки. Остановившись на парковке в деревне Захарово, таксист начал приставать к женщине. Под угрозой убийства он заставил ее раздеться, а затем изнасиловал в салоне такси.

Пострадавшая позднее обратилась в полицию, однако таксист отрицает вину. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что таксист с ножом напал на пассажира в Москве.

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