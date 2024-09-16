Это не так важно: Урсуляк не хочет замуж за отца своего ребенка

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 38 0

Актриса Урсуляк не оформляет отношения с любимым из-за финансовых трудностей

Это не так важно: Урсуляк не хочет замуж за отца своего ребенка

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына

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Пара состоит в отношениях с 2013 года, но до сих пор не узаконила их.

Актриса Александра Урсуляк не выходит замуж за музыканта Андрея Розендента из-за высокой стоимости «свадьбы мечты». Об этом она рассказала, став героиней одного из шоу на YouTube.

Их союзу уже более десяти лет. Отношения зародились в 2013 году. Однако пожениться Урсуляк и Розендент так и не решились. Актриса совсем не переживает по этому поводу. По мнению артистки, важнее поступки супруга, а не штамп в паспорте.

«Мне кажется, что можно быть мужем на бумажке, но не быть мужем по-настоящему. Для меня сейчас неважно оформить отношения», — рассказала Урсуляк.

Знаменитость объяснила, что свадьба ее мечты выйдет весьма затратной. Учитывая немалые расходы семьи, накопить на торжество у них выйдет лишь к старости, когда появятся внуки.

Урсуляк старше избранника на семь лет. Пара воспитывает сына Владимира.

Актриса отмечает, что в характере Андрея сочетаются все качества идеального мужчины, и она с ним счастлива.

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