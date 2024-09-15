«Выламывал дверь, испугал детей»: Ефременкова пожаловалась на экс-бойфренда

Бывшая участница скандального шоу «Дом-2» призналась, что боится за себя и своих сыновей-близнецов.

Экс-звезда «Дома-2» Юлия Ефременкова пожаловалась на преследования со стороны бывшего бойфренда. Речь идет о мужчине по имени Андрей, с которым она начала встречаться после расставания с Мондезиром Свет-Амуром.

По словам Ефременковой, после недавнего расставания Андрей принялся выслеживать и караулить ее возле квартиры в Краснодаре. Более того, мужчина позволяет себе агрессивные выходки, из-за чего звезда реалити-шоу начала бояться за себя и своих сыновей — близнецов Кристиана и Даниэля.

«Всю ночь это существо не давало нам спать выламывал нам дверь, испугал моих детей, караулил нас возле подъезда, на днях по его команде фас его сын спустил мне и моей няне колеса на машине! Сегодня он кидался на меня и мою няню. Спасибо неравнодушным ребятам, которые за нас заступились, я вызвала полицию и написала заявление!» — поделилась Ефременкова в соцсети.

Она также опубликовала видеозапись, на которой видно, как некий молодой человек выпускает воздух из колес на ее автомобиле.

Кроме того, по словам Ефременковой, Андрей требует с нее крупную сумму, и оскорбляет ее вместе с детьми. При этом мужчина совершенно не боится ответственности, так как у него якобы «все схвачено» в правоохранительных структурах Туапсе.

Девушка называет себя идиоткой и винит за то, что дала Андрею второй шанс, когда он «клялся и божился», что любит ее и детей, и готов ради них поменять свою жизнь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ефременкова пожаловалась на угрозы со стороны бывшего возлюбленного — Андрея. Роман с ним Ефременкова закрутила в прошлом году, похваставшись, что нашла достойного мужчину, который осыпает ее букетами роз с трогательными записками. История любви кончилась в начале этого года. Что стало причиной, Ефременкова не рассказала.

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