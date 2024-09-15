Снова покушение? Очевидцы сообщают о выстрелах рядом с гольф-клубом во Флориде, где находился Трамп

Представители политика выступили с официальным заявлением.

Рядом с местом, где находился кандидат в президенты США Дональд Трамп во Флориде, была слышна стрельба. Об этом сообщает официальный сайт политика.

По данным представителей Трампа, он сам в данный момент находится в безопасности. Никакие другие подробности произошедшего на данный момент не раскрываются.

Местные СМИ сообщают, что политик в момент инцидента находился в своем гольф-клубе, в окрестностях которого и раздались выстрелы.

Ранее 5-tv.ru писал, что выступление Трампа в Пенсильвании было прервано звуками выстрелов. Позже стало известно, что на политика было совершено покушение. Подозреваемый несколько раз выстрелил в сторону трибуны, где выступал Дональд Трамп. Сам Трамп через несколько часов после инцидента на странице в соцсети Truth Social сообщил, что пуля пронзила ему верхнюю часть правого уха. Стрелявшего в Трампа на месте ликвидировали сотрудники спецслужб.