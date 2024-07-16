Трамп впервые появился на публике после покушения

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 135 0

Присутствующие встретили кандидата в президенты США аплодисментами и повторяли слово: «Борись».

Фото, видео: Reuters / Elizabeth Frantz; 5-tv.ru

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Тема:
Выборы президента США 2024 Покушение на Трампа

Кандидат в президенты США Дональд Трамп впервые появился на публике после покушения. Он приехал 15 июля на съезд Республиканской партии в Милуоки, штат Висконсин.

Политик вышел к заполненный зал людьми с перевязанным ухом. Его встретили аплодисментами и скандировали «Борись». Трамп поприветствовал делегатов сжатым кулаком и поблагодарил их.

Он сел на трибуне рядом с кандидатом в вице-президенты Джеймсом Вэнсом и спикером палаты представителей Майком Джонсоном.

Покушение на Дональда Трампа

Покушение на Трампа произошло 13 июля во время митинга в городе Батлер, штат Пенсильвания. Подозреваемый несколько раз выстрелил в сторону трибуны, где выступал политик. На кадрах с мероприятия было видно, как Трамп пригнулся и схватился за ухо. В тот же момент к нему кинулись телохранители и сотрудники спецслужб. Взяв политика в кольцо, они увели его с трибуны.

В результате покушения погиб один из зрителей митинга, еще два человека получили серьезные ранения. Сам Трамп через несколько часов после инцидента на странице в соцсети Truth Social сообщил, что пуля пронзила ему верхнюю часть правого уха. Стрелявшего в Трампа на месте ликвидировали сотрудники спецслужб.

Им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс. По последним данным, в ходе расследования в его машине нашли взрывные устройства. Автомобиль был припаркован недалеко от места проведения митинга. Подробнее о подозреваемом в покушении на Трампа читайте в нашем материале.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Трамп потребовал усилить охрану Кеннеди-младшего.

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 июля, для всех знаков зодиака

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