Трамп впервые появился на публике после покушения
Присутствующие встретили кандидата в президенты США аплодисментами и повторяли слово: «Борись».
Фото, видео: Reuters / Elizabeth Frantz; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Кандидат в президенты США Дональд Трамп впервые появился на публике после покушения. Он приехал 15 июля на съезд Республиканской партии в Милуоки, штат Висконсин.
Политик вышел к заполненный зал людьми с перевязанным ухом. Его встретили аплодисментами и скандировали «Борись». Трамп поприветствовал делегатов сжатым кулаком и поблагодарил их.
Он сел на трибуне рядом с кандидатом в вице-президенты Джеймсом Вэнсом и спикером палаты представителей Майком Джонсоном.
Покушение на Дональда Трампа
Покушение на Трампа произошло 13 июля во время митинга в городе Батлер, штат Пенсильвания. Подозреваемый несколько раз выстрелил в сторону трибуны, где выступал политик. На кадрах с мероприятия было видно, как Трамп пригнулся и схватился за ухо. В тот же момент к нему кинулись телохранители и сотрудники спецслужб. Взяв политика в кольцо, они увели его с трибуны.
В результате покушения погиб один из зрителей митинга, еще два человека получили серьезные ранения. Сам Трамп через несколько часов после инцидента на странице в соцсети Truth Social сообщил, что пуля пронзила ему верхнюю часть правого уха. Стрелявшего в Трампа на месте ликвидировали сотрудники спецслужб.
Им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс. По последним данным, в ходе расследования в его машине нашли взрывные устройства. Автомобиль был припаркован недалеко от места проведения митинга. Подробнее о подозреваемом в покушении на Трампа читайте в нашем материале.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Трамп потребовал усилить охрану Кеннеди-младшего.
- 16 июл
- На грани гражданской войны? До чего Байден довел население США
- 16 июл
- «Катастрофа для Украины»: почему соратника Трампа от республиканцев назвали его клоном
- 16 июл
- Трамп намерен провести «чистку» в рядах спецслужб США в случае победы на выборах
- 16 июл
- Семейное проклятье: Трамп потребовал усилить охрану Кеннеди-младшего
- 16 июл
- Украинский след в покушении? Что написал Медведчук в письме Дональду Трампу
- 16 июл
- Трамп выбрал критикующего помощь Украине сенатора Вэнса своим вице-президентом
- 15 июл
- Республиканская партия официально выдвинула Трампа кандидатом в президенты
- 15 июл
- Шансы возросли? Как покушение на Трампа повлияет на выборы президента США
- 15 июл
- Много проблем: почему секретная служба не предотвратила покушение на Трампа
- 15 июл
- В Милуоки стартовал съезд республиканской партии
Читайте также
73%
0.47 96.26
0.48
Нашли ошибку?