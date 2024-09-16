Играет, постоянно опаздывает: Ковальчук рассказала об отношении к плохим привычкам Харламова

Влюбленные поженились в июне этого года.

Актриса Катерина Ковальчук принимает все привычки своего супруга юмориста Гарика Харламова, в том числе не самые хорошие. Об этом пишет портал The Voice.

«У каждого из нас свои привычки, и у меня тоже. Но я люблю его любым», — отметила Катерина Ковальчук.

Информация о том, что знаменитый юморист является большим любителем компьютерных игр, известна давно. Кроме того, в сети обсуждается и тот факт, что «Бульдог» постоянно опаздывает.

История любви Гарика Харламова и Катерины Ковальчук началась на съемочной площадке сериала «Гусар», где они играли главные роли. Роман завязался практически сразу после разрыва отношений Харламова с Кристиной Асмус. Тогда пара отправилась в романтическое путешествие на Черное море в Абхазию.

В феврале этого года Харламов и Ковальчук рассталась, причины разрыва остались тайной. Комик, отвечая на вопросы журналистов о его личной жизни, категорически отрицал наличие у него возлюбленной. Однако спустя несколько месяцев пара возобновила отношения. В апреле этого года Харламов и Ковальчук вновь появились вместе на публике, а уже в мае объявили о своей помолвке.

Ранее 5-tv.ru писал, что Гарик Харламов и Катерина Ковальчук рассказали о медовом месяце. Оказалось, что свадебное путешествие звездная пара устроила необычное. В отличие от многих российских знаменитостей известная пара отправилась в авто-тур по родной стране, что оба посчитали романтичной затеей. Кроме того, известно, что к ним присоединился еще один человек…