Молодая возлюбленная Венсана Касселя Нара Бабтиста сообщила о беременности

Знаменитый актер станет папой в четвертый раз.

Австралийская модель бразильского происхождения, 27-летняя жгучая красотка Нара Баптиста рассказала о своей беременности в соцсетях и показала пока еще небольшой, но уже заметный животик. Отец ее будущего ребенка — 57-летний французский актер Венсан Кассель. Звезды встречаются с 2023 года и, судя по всему, очень спешат стать семьей. Несмотря на скорое пополнение, они все еще не женаты.

Фото: Instagram* / narahbaptista

У Касселя есть две дочери от актрисы Моники Белуччи — Дева и Леони. В 2023 году он расстался с супругой Тиной Кунаки, которая родила ему дочь Амазони. Кунаки — тоже модель, тоже экзотично-темнокожая и тоже моложе него на 30 лет. Бывшая и нынешняя избранницы даже чертами лица похожи, о чем то и дело жужжат сплетники. Разрыв стал внезапным для многих поклонников пары. После семи совместных лет, пять из них в браке, артист удалил все фотографии с женой в соцсетях. По слухам, не смог пережить ее измену.

Это произошло весной. Уже летом любвеобильному Касселю приписывали роман с 28-летней моделью Маликой Лубек, дочерью Мумины Хумед Хассан — министра Джибути (государство в Восточной Африке. — Прим. ред.) по делам женщин и семьи. Однако разговоры об этом романе быстро утихли, у француза появилась новая пассия.

Нара Баптиста родилась в крупном австралийском городе Брисбене, в 2020-м она представляла Кливленд на конкурсе «Мисс Вселенная Австралия» и стала одной из шести главных красавиц страны. Она известна активной поддержкой движения Black Lives Matter. Однако в блоге модели пока больше фотографий едва одетого тела, чем социально значимых лозунгов. Вскоре, очевидно, лента пополнится и умилительным младенческим контентом. А пока счастливая Нара принимает поздравления.

Ее малыш станет четвертым ребенком Венсана Касселя. И первым сыном, если судьба не решила навеки заточить его в женское царство.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российская модель Мария Погребняк стала мамой в четвертый раз. В прошлом голу она развелась с футболистом Павлом Погребняком после 17 совместных лет и рождения троих сыновей. Кто же отец ее младшенького?

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