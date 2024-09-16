Новоизбранный глава села под Хабаровском Кысса умер до вступления в должность

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Евгения Романова
Евгения Романова 48

Чиновнику было всего 44 года.

Новоизбранный глава села под Хабаровском Кысса умер до вступления в должность

Фото: Из открытых источников

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Одержавший победу на выборах глава Эльбанского городского поселения в Амурском районе Хабаровского края Алексей Кысса умер до вступления в должность. Чиновнику было всего 44 года. Об этом сообщил глава Амурского муниципального района Павел Боровлев в Telegram-канале.

«Пришла печальная новость — вчера скончался Алексей Владимирович Кысса. Алексея Владимировича 8 сентября жители Эльбанского поселения избрали главой поселения, но вступить в должность главы Алексей не смог», — написал он.

Боровлев выразил соболезнования родным и близким Кыссы. Его кончина — невосполнимая утрата для Амурского района. При этом Боровлев не указал причины смерти Кыссы.

Алексей Кысса победил на выборах главы городского поселения. Он набрал 33,1% голосов избирателей. Кысса принимал участие в выборах как самовыдвиженец.

Ранее 5-tv.ru писал, что в зоне СВО погиб певец и ветеран войны в Афганистане Станислав Юрко. Лауреату и участнику множества военно-патриотических фестивалей и конкурсов «афганской» песни был 61 год.

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