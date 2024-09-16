Певица заверила, что первой получает информацию от высших сил, поэтому ей можно доверять.

Исполнительница хита «Мой мармеладный» Катя Лель рассказала о своей связи с инопланетными мирами. Об этом сообщает MK.RU со ссылкой на певицу.

Лель утверждает, что для развития своих паранормальных способностей она обращается к парапсихологам, астрологам и эзотерикам. На основе данных практик она сделала предсказание, затрагивающее русский язык.

«Нас однозначно ждет много хорошего. Русский язык будет мировым языком. Это понятно по песне „Мармеладный“, которая стала известна во всем мире: этот вирус распространяется с безумной скоростью, нас просто готовят к тому, что русский язык будет мировым языком», — утверждает Лель.

По словам артистки, в ее окружении много друзей, которые также связываются со Вселенной. Она уверяет, что информация к ней поступает быстрее, чем к остальным. В связи с этим певица добавила, что, несмотря на трудные времена, в нашей стране скоро наступит светлая полоса.

«Причем совсем скоро. И совсем скоро будет наша победа. Мне сегодня написали из Перу, мол, благодаря вам, я изучаю русские песни и русский язык. Мне безумно приятно, что люди со всего мира сходят с ума по моим трекам и так тепло отзываются о России», — заверила артистка.

Ранее 5-tv.ru писал, что Катя Лель записала "магические мантры".