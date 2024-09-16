«Все обречено»: Лавров сравнил санкции США против СМИ РФ с произведениями Оруэлла

Нынешние американские власти подавляют любое инакомыслие, а демократия им нужна лишь для собственных целей.

Даже писатель Джордж Оруэлл не мог представить, как будет выглядеть тоталитарное государство. Речь идет о США, которые придумали обвинения против российских СМИ. Соединенные Штаты и их союзники делают все, чтобы остановить формирование многополярного демократического мироустройства. Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров пресс-конференции по итогам переговоров с египетским коллегой Бадром Абдель Аты.

Комментируя преследование и санкции в отношении российских СМИ со стороны Вашингтона, Лавров подчеркнул, что у Оруэлла было богатое воображение и историческое предвидение.

«Конечно, и он даже представить не мог, как будет выглядеть тоталитарное государство. Он описал некоторые его контуры, но не смог проникнуть в глубину того тоталитаризма, который мы сейчас наблюдаем в рамках так называемого порядка, основанного на правилах», — сказал министр.

Сюжеты писателя Оруэлла «перещеголяли» нынешние власти США, которые подавляют любое инакомыслие. Это является тоталитаризмом, подчеркнул Лавров. Даже «маккартизм* был детской игрой». Министр выразил надежду на то, что все это понимают независимые эксперты, наблюдающие за происходящим в мире, в том числе за действиями Вашингтона и его союзников.

«Соединенные Штаты вместе со своими сателлитами делают все возможное и невозможное, невообразимое, чтобы остановить объективный процесс формирования многополярного справедливого и демократичного мироустройства», — подчеркнул Лавров.

Как отметил министр, демократия Штатам нужда для того, чтобы указывать другим странам для организации своей же жизни. При этом США отказываются обсуждать демократизацию международных отношений. Так и проявляется «порядок, основанный на правилах». Лавров уверен, что «это все обречено».

Санкции США против российских СМИ

Прежде сообщалось, что Минфин США ввел санкции против МИА «Россия сегодня» и Дмитрия Киселева. Ведомство заявило о завершении финансовых операций с медиагруппой до 13 ноября 2024 года. Госсекретарь США Энтони Блинкен, в свою очередь, обвинил агентство и телеканал RT в «участии в кампаниях по дезинформации» по всему миру.

На прошлой неделе Минфин США ввел санкции в отношении RT, его главного редактора Маргариты Симоньян и ряда других организаций, обвинив их во «враждебном влиянии» на президентские выборы в стране.

Ограничения также затронули автономную некоммерческую организацию «Диалог» и ее генерального директора Владимира Табака.

В американском Минфине отметили, что таким образом ведомство противостоит «злонамеренной сетевой активности России», включая попытку вмешательства в выборы США, и «разрушительным кибератакам, направленным на критическую инфраструктуру».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в МИД пообещали ответить США на санкции против российских СМИ. Вашингтон растоптал взятые на себя международные обязательства в сфере обеспечения плюрализма мнений.

* — политическое течение, которое направлено против левых и либеральных деятелей и организаций. Маккартизм возник в США в 1950-1954-х годах.