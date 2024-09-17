«Концентрация зашкаливает»: какие болезни может вызывать сахар

Лишний вес как раз появляется из-за частого употребления слишком сладких продуктов.

Сахар, в том числе в ряде фруктов, могут приносить вред. Так сообщает издание aif.ru со ссылкой на слова кандидата медицинских наук, врача-терапевта и гастроэнтеролога Константина Спахова.

Отмечается, что фрукты с большим содержанием сахаров приносят меньше пользы организму. В следствие этого появляется лишний вес, развивается диабет второго типа, атеросклероз, инфаркты и инсульты. Так ли это на самом деле?

«Сахара вредны не только своим количеством, но еще и качеством — скоростью всасывания в кровь. Поэтому вреднее всего „жидкие сахара“ в газировках, соках и любых других сладких напитках. Поступая в кишечник, они сразу и быстро всасываются, ведь им не нужно освобождаться из цельного куска фрукта, не нужно растворяться в жидкости — сахара могут всасываться только после растворения. В результате концентрация сахаров в крови зашкаливает, как у больного диабетом, и инсулин экстренно „распихивает“ их по тканям, а избыток превращается в жир. Это сначала приводит к ожирению, а со временем и к диабету второго типа», — подтверждает Спахов.

Сахара присутствуют везде, их главное отличие — в поведении. Сахара в фруктах действуют на организм иначе, чем те, которые мы добавляем в чай, кашу, или которые содержатся в соках, газировках и сладостях.

Как утверждает врач-гастроэнтеролог, важно запомнить два правила. Первое — сахар в составе твердого продукта всегда менее вреден, чем в виде раствора. Поэтому сок будет хуже цельных продуктов.

Второе правило — чем быстрее продукт усваивается, тем он вреднее. По словам Спахова, фрукты имеют клеточную структуру, которую обеспечивает клетчатка. За счет этого она высвобождает сахара, а пектины задерживают их усвоение. Кроме этого, фрукты богаты антиоксидантами, витаминами и минералами, которых нет в сладких напитках и продуктах.

«Конечно, есть фрукты крайне богатые сахаром, но они менее полезны. Фрукты могут быстро привести к набору веса. Однако это происходит редко, ведь набирают вес от газировок, сладкого, крахмалистой и жирной пищи», — заверяет врач-гасторэнтеролог.

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