«Доказательств нет»: врач-онколог развеяла два популярных мифа о бюстгальтерах

Эксперт объяснила, на что надо обратить внимание, чтобы правильно подобрать нижнее белье.

Вопреки расхожему мнению косточки в бюстгальтере не опасны для здоровья и не провоцируют развитие рака. Об этом сообщила врач онколог-маммолог Марина Щучко в беседе с изданием Газета.ру.

«Научных доказательств вредного воздействия металла или пластика, из которого изготовлены косточки лифа, нет. Косточки просто не должны „рвать“ ткань и впиваться в кожу. При правильно подобранном размере бюстгальтера вреда не будет», — рассказала врач.

По словам эксперта, при правильном подборе белья тело не должно быть сдавленным, а на спине и по бокам не должны возникать складки. Бретели также не должны спадать с плеч или впиваться в кожу, а застежка на спине подниматься вверх.

Кроме того, врач обратила внимание на еще одно распространенное мнение. Оно гласит, что, если спать в бюстгальтере, то грудь сохранит свою форму. Это заблуждение. Ее внешний вид зависит от анатомических и генетических особенностей. Изменить форму способны вес, роды, лактация и возраст.

Щучко порекомендовала женщинам снимать бюстгальтер на ночь, чтобы тело отдохнуло. Это следует делать и во избежание нарушения нормального оттока лимфы.

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