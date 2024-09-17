«Доказательств нет»: врач-онколог развеяла два популярных мифа о бюстгальтерах

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 13 0

Онколог-маммолог Щучко: косточки от лифчика не провоцируют рак

«Доказательств нет»: врач-онколог развеяла два популярных мифа о бюстгальтерах

Фото: www.globallookpress.com / © Jochen Tack

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Эксперт объяснила, на что надо обратить внимание, чтобы правильно подобрать нижнее белье.

Вопреки расхожему мнению косточки в бюстгальтере не опасны для здоровья и не провоцируют развитие рака. Об этом сообщила врач онколог-маммолог Марина Щучко в беседе с изданием Газета.ру.

«Научных доказательств вредного воздействия металла или пластика, из которого изготовлены косточки лифа, нет. Косточки просто не должны „рвать“ ткань и впиваться в кожу. При правильно подобранном размере бюстгальтера вреда не будет», — рассказала врач.

По словам эксперта, при правильном подборе белья тело не должно быть сдавленным, а на спине и по бокам не должны возникать складки. Бретели также не должны спадать с плеч или впиваться в кожу, а застежка на спине подниматься вверх.

Кроме того, врач обратила внимание на еще одно распространенное мнение. Оно гласит, что, если спать в бюстгальтере, то грудь сохранит свою форму. Это заблуждение. Ее внешний вид зависит от анатомических и генетических особенностей. Изменить форму способны вес, роды, лактация и возраст.

Щучко порекомендовала женщинам снимать бюстгальтер на ночь, чтобы тело отдохнуло. Это следует делать и во избежание нарушения нормального оттока лимфы.

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