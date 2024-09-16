Безопасность не только российской, но и мировой атомной отрасли находится сейчас под угрозой. И виной тому безрассудное поведение киевского режима, который только увеличивает число провокаций. Глава «Росатома», выступая на генеральной конференции МАГАТЭ в Вене, заявил, что атакам теперь подвергается не только Запорожская, но и Курская АЭС. А Запад по-прежнему старается не признавать, кто именно угрожает безопасности атомных станций.

Из австрийской столицы передает корреспондент «Известий» Виталий Чащухин.

Пытаясь избежать катастрофы, ядерная безопасность как никогда остро стоит в повестке ежегодной конференции МАГАТЭ. Не успели прозвучать приветственные речи на открытии, глава Агентства спешно покидает президиум. Обстановка вокруг Курской и Запорожской АЭС по-прежнему в центре его повышенного внимания. Вслед за ним в этих же коридорах замечены российские дипломаты и руководитель Росатома.

Вскоре на ресурсах Гросси появляется их совместная фотография, свидетельствующая, как всегда, о дружественной и доверительной атмосфере. Разговор проходит в закрытом режиме, однако нет никакой тайны в том, что речь вновь идет об угрозах со стороны Киева. В интервью «Известиям» Алексей Лихачев вновь подтверждает продолжающиеся безрассудные действия ВСУ и отсутствие какой-либо реакции Запада.

«Уже есть факты нанесения ущерба инфраструктуре станции, социальным объектам в местах жительства работников атомной электростанции, что попирает принципы безопасности, провозглашенные МАГАТЭ. К сожалению, коллективный Запад замалчивает эти угрозы и манкирует принципами ядерной безопасности в угоду сиюминутным политическим интересам и иногда порой даже личным амбициям и симпатиям. Это недопустимо», — заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев.

Факты, в том числе очень серьезных повреждений, которые наносятся инфраструктуре атомных объектов, а значит, и безопасности, глава МАГАТЭ смог наблюдать лично во время недавних визитов на обе атомные электростанции.

На Запорожской АЭС за время конфликта состоялось уже 23 ротации экспертов МАГАТЭ, своими глазами наблюдающих, как мирный атом под прицелом ВСУ становится не таким уж и мирным.

«Мирная атомная электростанция никогда и ни при каких обстоятельствах не должна подвергаться нападению, независимо от того, где эти атомные электростанции расположены», — подчеркнул генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Призыв, который логично было бы поддержать всем присутствующим в этом зале, а Украине принять исключительно на свой счет.

Не только защите, но и развитию атомного сотрудничества посвящены встречи российской делегации с представителями более 30 государств, которые сохраняют и укрепляют сотрудничество в этой сфере с Москвой.

Стенд Росатома — центральный на конференции: новейшие технологии для переработки использованного ядерного топлива, четвертое поколение атомной энергетики, новые стройки и надзор за ними. Ни о какой изоляции в атомной энергетике и речи не идет, включая европейские страны, в частности, Венгрию.

«Венгрия считает, что ядерное сотрудничество может и должно быть сферой, которая вернет рациональность и надежду на мирное сосуществование в глобальной политике. Я также верю, что мы, венгры, можем служить здесь хорошим примером», — заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Но и новые стройплощадки, и обмен технологиями также неразрывно связаны с ядерной безопасностью. Как и прежде, на этой сессии МАГАТЭ будут подниматься не менее важные для мира вопросы о нераспространении ядерного оружия в КНДР, а также применение гарантий на Ближнем Востоке.