«Как он мог?» — Эвелина Бледанс осудила бывшего партнера Зеленского

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 37 0

Актриса Эвелина Бледанс осудила бывшего коллегу по цеху Владимира Зеленского

«Как он мог?» — Эвелина Бледанс осудила бывшего партнера Зеленского

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Когда-то артистка снималась с президентом Незалежной в одних кинокартинах.

Актриса Эвелина Бледанс осудила бывшего партнера по проектам в кино, ныне президента* Украины Владимира Зеленского. Об этом она рассказала aif.ru.

В начале текущего века Зеленского знали, как участника КВН и актера юмористических ролей. Он стал известным благодаря знаменитому комику Александру Маслякову, который заметил его и помог раскрутиться. Зеленкий снялся в таких знаменитых фильмах как: «Любовь в большом городе», «Любовь в большом городе-2». Примечательно, что он неоднократно шутил на сцене, что хотел бы жить в России.

После того, как неожиданно для всех, Зеленский стал президентом Украины, его политическая позиция резко изменилась. Он стал пропагандировать террористическую позицию по отношению к РФ.

«Это просто лицо, которое будет получать по лицу по любому поводу в любой момент. Владимир Зеленский в пору бытности артистом производил впечатление классного юмориста, и для меня является шоком, как он мог так измениться», — заявила Бледанс.

Она отметила, что представить себе не могла, в кого может превратиться Зеленский. Никто не ожидал от него такого лицемерия и ярого антироссийского настроя.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Зеленский хочет прекращения огня на отдельных участках фронта.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

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