Власти Подмосковья введут ограничения на работу мигрантов в ряде сфер

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 29 0

За три года в области существенно выросли жалобы в торговле, связанные с иностранной рабочей силой.

Власти Подмосковья введут ограничения на работу мигрантов в ряде сфер

Фото: © РИА Новости / Илья Наймушин

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В Подмосковье с 1 января начнет действовать запрет на привлечение мигрантов к работе в торговле алкоголем и табаком, уличном общепите, сфере социальных услуг, а также спорте, культуре, досуге, здравоохранении и образовании. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Зампред правительства региона Наталия Масленкина на еженедельном совещании губернатора Андрея Воробьева с областным правительством и главами городских округов заявила, что за три года в области существенно выросли жалобы в торговле, связанные с иностранной рабочей силой.

«Сейчас в Подмосковье существует допустимое ограничение (15%) на ее привлечение в розничных магазинах, торгующих алкоголем, пивом и табаком. Мы хотели бы присоединиться к 22 регионам, которые ввели в них полный запрет на работу по патентам. Кроме того, хотелось бы предложить ограничить работу мигрантов по патенту в сфере уличного питания в нестационарных торговых объектах, по социальным направлениям: спорт, работа, досуг, а также здравоохранение, соцуслуги и образование. Здесь наиболее важно качественное знание языка, потому что это работа с населением», — заявила Масленкина.

По ее словам, данная мера сможет минимизировать потенциальные конфликты. Кроме того, при введении запретов освободится 5,6 тысячи рабочих мест, которые могут быть заняты россиянами и гражданами из ЕАЭС.

В июле глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин внес на рассмотрение в Госдуму ряд дополнительных мер по контролю за мигрантами. В их числе — введение обязательной биометрии, дактилоскопии и геномной регистрации, а также цифрового учета места жительства и работы и запрет массовой регистрации в «резиновых квартирах».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Госдума приняла законопроект о введении миграционного режима высылки из России.

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