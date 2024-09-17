«Я танцую до сих пор»: Волочкова о стаже и желании выйти на пенсию

|
Ольга Бойко
Ольга Бойко 237 0

Анастасия Волочкова пытается выйти на пенсию

«Я танцую до сих пор»: Волочкова о стаже и желании выйти на пенсию

Фото: © РИА Новости / Алексей Куденко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Артистка заявила, что якобы не может подтвердить свой 30-летний стаж.

Анастасия Волочкова заявила об отказе в выплате пенсии, сообщает 7Дней.ru. 48-летняя балерина рассказала, что не может получить заслуженные выплаты от государства из-за нехватки стажа. Но Волочкова уверена, что выходит на сцену уже 30 лет. Однако из-за халатности с документами не может это подтвердить.

«Касаемо моего иска в суд о назначении мне пенсии, которая еще десять лет назад по закону должна была быть мне назначена и доп за звание Заслуженная артистка России. Абсурд в том, что для солистов балета необходимо для пенсии стаж 15 лет. Я танцую до сих пор. И стаж мой составляет 30 лет», — рассказала Анастасия Волочкова.

Куда пропали документы, подтверждающие стаж балерины — загадка. Сколько лет танцует Волочкова — загадка. Будет ли она получать свои заслуженные средства — загадка. Единственное, что не является загадкой, по мнению поклонников балерины, так это ее финансовое положение. Раз она пытается получить пенсию, значит с деньгами у Волочковой сейчас проблемы. Кроме того, не так давно она продала 22 квартиры в Астраханской области, назвав их убыточными.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Волочкова продемонстрировала на кушетке.

+17° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
91.14
0.21 101.28
0.48
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:32
Кружевное платье и букет в руках: звезда сериала «Улица» Баранова вышла замуж
2:13
«Спрятались в ванной»: очевидец о том, как пережил атаку ВСУ на Белгород
2:00
В России предложили увеличить пособие по рождению ребенка до 50 тысяч рублей
1:48
От шизофрении до онкологии: на что может указывать беспричинное резкое похудение
1:30
В покушении на президента Yamaha Motor заподозрили его 33-летнюю дочь
1:14
«Я танцую до сих пор»: Волочкова о стаже и желании выйти на пенсию

Сейчас читают

Азербайджан к посредничеству готов: Алиев предположил, Зеленский промолчал
«Связь потеряна навсегда»: раскрыто последнее сообщение экипажа батискафа «Титан»
Фанат демократов и сторонник Зеленского: кто пытался убить Трампа
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чем опасны для психики и судьбы лунное и солнечное затмения
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака