«Я танцую до сих пор»: Волочкова о стаже и желании выйти на пенсию

Артистка заявила, что якобы не может подтвердить свой 30-летний стаж.

Анастасия Волочкова заявила об отказе в выплате пенсии, сообщает 7Дней.ru. 48-летняя балерина рассказала, что не может получить заслуженные выплаты от государства из-за нехватки стажа. Но Волочкова уверена, что выходит на сцену уже 30 лет. Однако из-за халатности с документами не может это подтвердить.

«Касаемо моего иска в суд о назначении мне пенсии, которая еще десять лет назад по закону должна была быть мне назначена и доп за звание Заслуженная артистка России. Абсурд в том, что для солистов балета необходимо для пенсии стаж 15 лет. Я танцую до сих пор. И стаж мой составляет 30 лет», — рассказала Анастасия Волочкова.

Куда пропали документы, подтверждающие стаж балерины — загадка. Сколько лет танцует Волочкова — загадка. Будет ли она получать свои заслуженные средства — загадка. Единственное, что не является загадкой, по мнению поклонников балерины, так это ее финансовое положение. Раз она пытается получить пенсию, значит с деньгами у Волочковой сейчас проблемы. Кроме того, не так давно она продала 22 квартиры в Астраханской области, назвав их убыточными.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Волочкова продемонстрировала на кушетке.