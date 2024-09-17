«Мужчина сделает все»: Nаtаn и Дубцова ответили, каких женщин считают богинями

|
Ольга Бойко
Ольга Бойко Эксклюзив 48 0

Nаtаn и Ирина Дубцова рассказали, какой должна быть женщина-богиня

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Ради каких женщин сильный пол готов на подвиги?

Ирина Дубцова и Natan специально для 5-tv.ru ответили на вопрос, какой должна быть женщина-богиня.

«Влюбленной, любимой и максимально нужной для мужчины. Тогда мужчина делает все, чтобы она почувствовала себя богиней», — поделился Natan.

Ирина согласилась с артистом и отметила, что первых двух пунктов вполне достаточно, чтобы девушка чувствовала себя богиней.

Тематический вопрос был задан в рамках дня рождения и параллельно с этим презентации сольного проекта певицы MARSO (Сони Марковой). Ирина и Соня по классике давней дружбы не смогли вспомнить, как начали общаться, обе девушки склоняются к варианту: «пьяненькие в караоке». С Natan все более прозаично. С ним именинница познакомилась за неделю до торжества на съемках нового клипа артиста.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как создавался новый большой клип Макарского.

+17° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
91.14
0.21 101.28
0.48
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:39
«Добрый и щедрый мужик»: Баста рассказал, на что готов ради дочерей
11:20
В аэропорту Волгограда экстренно сел летевший из Москвы самолет
11:08
Пашаева подозревают в мошенничестве на 18,5 млн рублей и 300 тыс долларов
10:58
В Приамурье нашли место крушения пропавшего вертолета Robinson R66
10:49
«В реанимации»: что известно о пострадавших при нападении на школу в Челябинске
10:32
«Мужчина сделает все»: Nаtаn и Дубцова ответили, каких женщин считают богинями

Сейчас читают

Азербайджан к посредничеству готов: Алиев предположил, Зеленский промолчал
«Грады» громят ВСУ в приграничной Курской области. Лучшее видео из зоны СВО
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 сентября, для всех знаков зодиака
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чем опасны для психики и судьбы лунное и солнечное затмения
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака