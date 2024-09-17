«Мужчина сделает все»: Nаtаn и Дубцова ответили, каких женщин считают богинями
Nаtаn и Ирина Дубцова рассказали, какой должна быть женщина-богиня
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru
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Ради каких женщин сильный пол готов на подвиги?
Ирина Дубцова и Natan специально для 5-tv.ru ответили на вопрос, какой должна быть женщина-богиня.
«Влюбленной, любимой и максимально нужной для мужчины. Тогда мужчина делает все, чтобы она почувствовала себя богиней», — поделился Natan.
Ирина согласилась с артистом и отметила, что первых двух пунктов вполне достаточно, чтобы девушка чувствовала себя богиней.
Тематический вопрос был задан в рамках дня рождения и параллельно с этим презентации сольного проекта певицы MARSO (Сони Марковой). Ирина и Соня по классике давней дружбы не смогли вспомнить, как начали общаться, обе девушки склоняются к варианту: «пьяненькие в караоке». С Natan все более прозаично. С ним именинница познакомилась за неделю до торжества на съемках нового клипа артиста.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как создавался новый большой клип Макарского.
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