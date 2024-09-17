Суд не стал рассматривать жалобу Галкина* на отказ снять с него статус иноагента

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Евгения Романова
Евгения Романова 52 0

В реестр иностранных агентов юморист попал в сентябре 2022 года.

Суд не стал рассматривать жалобу Галкина* на отказ снять с него статус иноагента

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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Верховный суд России не стал рассматривать жалобу юмориста и телеведущего Максима Галкина* на отказ исключить его из реестра иноагентов. Об этом говорится на сайте суда.

«Отказано в передаче жалобы и представления прокурора для рассмотрения в судебном заседании», — говорится в карточке производства.

Галкин подал в Верховный суд жалобу на отказ в исключении его из реестра иностранных агентов 23 июля. Попал он в этот список 16 сентября 2022-го. В мае 2023 года он потребовал снять с него статус и получил отказ от Замоскворецкого суда Москвы. Кассационную жалобу комик подал в апреле 2024-го, в мае Второй кассационный суд общей юрисдикции выдал очередной отказ. После этого Галкин и обратился в Верховный суд.

Несколькими днями ранее в МВД указали на деятельность Галкина* в интересах финансирования из-за рубежа. В ведомстве отметили, что в ходе своих выступлений на заграничных площадках он пропагандирует антироссийские идеи — то есть открыто ведет политическую деятельность в интересах иностранного заказчика.

Из материалов дела следует, что во время своих концертов Галкин поднимает вопросы, связанные с политикой РФ, а также распространяет недостоверные сведения о специальной военной операции.

В мае этого года дискредитирующие образ ВС РФ высказывания делала Юлия Навальная** — вдова блогера Алексея Навального***.  Неоднократно в оправдании и поддержке экстремистских действий был уличен еще один соратник Навального — Леонид Волков***. В различных шоу на YouTube он заявлял, что преступники, которые организуют диверсии и акты саботажа, являются «смелыми людьми».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Максим Галкин ведет политическую деятельность в интересах иностранного заказчика.

* — включен в реестр иноагентов по решению Минюста РФ

** — включена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

*** — признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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