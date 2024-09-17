Пашаева подозревают в мошенничестве на 18,5 млн рублей и 300 тыс долларов

Бывшего адвоката Эльмана Пашаева подозревают в мошенничестве на сумму 18,5 миллиона рублей и 300 тысяч долларов. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Дело Эльмана Пашаева

Экс-адвокат Эльман Пашаев был задержан по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.

Установлено, что Пашаев встречался в феврале этого года с «королевой марафонов» блогером Еленой Блиновской и ее мужем Алексеем Блиновским и пообещал им освобождение от уголовного преследования за крупное денежное вознаграждение. В результате Эльман получил желаемое вознаграждение от интернет-знаменитостей.

Следует напомнить, что блогера Елену Блиновскую задержали в апреле 2023 года по подозрению в мошенничестве с целью неуплаты налогов. Долгое время она находилась под домашним арестом, но из-за нарушения правил ее отправили в СИЗО.

Муж Блиновской Алексей в апреле отправился в зону спецоперации на Украине в качестве добровольца. Позднее, в конце июня, выяснилось, что Алексей был объявлен в розыск из-за неявки к следователю в рамках обвинения по уголовному делу. Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов и отмывании денежных средств в особо крупном размере. Блиновского считают соучастником преступлений его жены.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что экс-адвокат Эльман Пашаев и его жена задолжали ФНС больше 1,6 миллионов рублей.