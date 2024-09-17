Пашаева подозревают в мошенничестве на 18,5 млн рублей и 300 тыс долларов

|
Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 43 0

Экс-адвоката задержали накануне.

Пашаева подозревают в мошенничестве на 18,5 млн рублей и 300 тыс долларов

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Pavel Bednyakov / Izvestia

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Бывшего адвоката Эльмана Пашаева подозревают в мошенничестве на сумму 18,5 миллиона рублей и 300 тысяч долларов. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Дело Эльмана Пашаева

Экс-адвокат Эльман Пашаев был задержан по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.

Установлено, что Пашаев встречался в феврале этого года с «королевой марафонов» блогером Еленой Блиновской и ее мужем Алексеем Блиновским и пообещал им освобождение от уголовного преследования за крупное денежное вознаграждение. В результате Эльман получил желаемое вознаграждение от интернет-знаменитостей.

Следует напомнить, что блогера Елену Блиновскую задержали в апреле 2023 года по подозрению в мошенничестве с целью неуплаты налогов. Долгое время она находилась под домашним арестом, но из-за нарушения правил ее отправили в СИЗО.

Муж Блиновской Алексей в апреле отправился в зону спецоперации на Украине в качестве добровольца. Позднее, в конце июня, выяснилось, что Алексей был объявлен в розыск из-за неявки к следователю в рамках обвинения по уголовному делу. Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов и отмывании денежных средств в особо крупном размере. Блиновского считают соучастником преступлений его жены.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что экс-адвокат Эльман Пашаев и его жена задолжали ФНС больше 1,6 миллионов рублей.

+17° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
91.14
0.21 101.28
0.48
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:39
«Добрый и щедрый мужик»: Баста рассказал, на что готов ради дочерей
11:20
В аэропорту Волгограда экстренно сел летевший из Москвы самолет
11:08
Пашаева подозревают в мошенничестве на 18,5 млн рублей и 300 тыс долларов
10:58
В Приамурье нашли место крушения пропавшего вертолета Robinson R66
10:49
«В реанимации»: что известно о пострадавших при нападении на школу в Челябинске
10:32
«Мужчина сделает все»: Nаtаn и Дубцова ответили, каких женщин считают богинями

Сейчас читают

Азербайджан к посредничеству готов: Алиев предположил, Зеленский промолчал
«Грады» громят ВСУ в приграничной Курской области. Лучшее видео из зоны СВО
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 сентября, для всех знаков зодиака
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чем опасны для психики и судьбы лунное и солнечное затмения
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака