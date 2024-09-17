Экс-адвокат Эльман Пашаев и его жена задолжали ФНС больше 1,6 млн рублей

Следственный комитет возбудил дело о мошенничестве против бывшего защитника семьи Блиновских.

Бывший адвокат Эльман Пашаев задолжал ФНС более 700 тысяч рублей. Долг висит также и на его супруге Алене.Такие сведения появились в распоряжении 5-tv.ru.

Накануне, 16 сентября, были приостановлены операции по счетам юридической конторы Пашаева «Эльман Групп» за неуплату налогов. Сегодня сайт компании уже не работает. В частности, Пашаев должен государству более 707 тысяч рублей. Долг висит на его супруге — Алене в размере свыше 923 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Следственный комитет России возбудил в отношении Пашаева уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Он обещал семье Блиновских освобождение от уголовного преследования, связанного с неуплатой налогов.