Экс-адвокат Эльман Пашаев и его жена задолжали ФНС больше 1,6 млн рублей

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Евгения Романова
Евгения Романова 76 0

Задержанный по делу о мошенничестве Пашаев должен ФНС больше 707 тыс рублей

Экс-адвокат Эльман Пашаев и его жена задолжали ФНС больше 1,6 млн рублей

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе

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Следственный комитет возбудил дело о мошенничестве против бывшего защитника семьи Блиновских.

Бывший адвокат Эльман Пашаев задолжал ФНС более 700 тысяч рублей. Долг висит также и на его супруге Алене.Такие сведения появились в распоряжении 5-tv.ru.

Накануне, 16 сентября, были приостановлены операции по счетам юридической конторы Пашаева «Эльман Групп» за неуплату налогов. Сегодня сайт компании уже не работает. В частности, Пашаев должен государству более 707 тысяч рублей. Долг висит на его супруге — Алене в размере свыше 923 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Следственный комитет России возбудил в отношении Пашаева уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Он обещал семье Блиновских освобождение от уголовного преследования, связанного с неуплатой налогов.

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