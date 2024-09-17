СК опубликовал видео задержания известного адвоката Эльмана Пашаева

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Срочная новость 76 0

В отношении правозащитника было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе; Telegram / Следком / sledcom_press; 5-tv.ru

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Задержание Елены Блиновской

Следственный комитет (СК) в своем Telegram-канале опубликовал видео задержания бывшего адвоката Эльмана Пашаева. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. На кадрах видно, что мужчину задержали вечером во дворе дома.

Установлено, что Пашаев встречался в феврале этого года с «королевой марафонов» блогером Еленой Блиновской и ее мужем Алексеем Блиновским и пообещал им освобождение от уголовного преследования за крупное денежное вознаграждение. В результате Эльман получил желаемое вознаграждение от интернет-знаменитостей.

Также известно, что бывший адвокат задолжал ФНС более 700 тысяч рублей. Долг висит и на его супруге Алене.

Блогера Елену Блиновскую задержали в апреле 2023 года по подозрению в мошенничестве с целью неуплаты налогов. Долгое время она находилась под домашним арестом, но из-за нарушения правил ее отправили в СИЗО.

Муж Блиновской Алексей в апреле отправился в зону спецоперации на Украине в качестве добровольца. Позднее, в конце июня, выяснилось, что Алексей был объявлен в розыск из-за неявки к следователю в рамках обвинения по уголовному делу. Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов и отмывании денежных средств в особо крупном размере. Блиновского считают соучастником преступлений его жены.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что отец Блиновского сказал о задержании сына в зоне СВО.

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