«Иду поддерживать свою крошку»: дочь Муценице определилась с карьерой
Восьмилетняя дочь Агаты Муцениеце дебютирует в спектакле
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Восьмилетняя Мия готовится дебютировать на сцене.
Восьмилетняя дочь актрисы Агаты Муцениеце — Мия — решила пойти по стопам своих родителей. Сегодня состоится ее дебют на сцене. Об этом сообщается издание 7Дней.ru.
Мия Прилучная примет участие в спектакле. По словам ее матери, юная артистка сильно волнуется перед встречей со зрителями. Муцениеце, конечно, не может пропустить звездный час дочери и собирается посетить мероприятие.
«Иду поддерживать свою крошку в ее первом спектакле», — поделилась Агата.
К слову, старший ребенок Муценице, несмотря на начало учебного года, проводит время с отцом и его новой семьей на черноморском побережье. Ради этой поездки Павел временно перевел Тимофея на дистанционное обучение.
В отличие от своей сестры, Тимофей пока не мечтает о карьере в кино. Но два года назад он уже дебютировал в фильме, где принимала участие и Муцениеце. Актриса тогда хвасталась успехами сына. По ее словам, наследник легко запомнил текст и превосходно сыграл.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Агата Муцениеце напугала фанатов своей внешностью без макияжа.
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