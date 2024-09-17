«Период всеобщего тумана»: как пережить частичное затмение 18 сентября

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 39 0

Зона сильной турбулентности ожидается уже в середине осени.

«Период всеобщего тумана»: как пережить частичное затмение 18 сентября

Фото: 5-tv.ru

Контрастный душ и умеренное употребление пищи поможет пережить лунное затмение 18 сентября. Об этом в беседе с KP.RU рассказала астролог Тамара Глоба.

«Душ приводит тело и сознание на тонком уровне в состояние готовности к происходящему вокруг, а в периоды всеобщего тумана подсознания это важно», — объяснила она.

Контрастный душ с чередованием холодной и горячей воды стоит дополнить сокращением количества тяжелой пищи в рационе. Астролог посоветовала не «перегружать» себя острой и жирной едой, а также алкоголем. Глоба указала, что это позволит сохранить чистое сознание.

Глоба настояла на том, чтобы во время второй половины сентября человек не начинал ссоры с самыми дорогими людьми. По мнению эксперта, человеку стоит их особенно сильно ценить, даже в такие тяжелые дни вроде грядущего коридора затмений в сентябре.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказал и показал, как пережить грядущий коридор затмений 18 сентября — 2 октября 2024 года.

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