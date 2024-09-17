Умер бывший тренер теннисистки Шараповой Лансдорп

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 24 0

У самого Роберта не получилось добиться успехов в спорте, однако из-под его крыла вышли многие успешные игроки.

Умер бывший тренер теннисистки Шараповой Лансдорп

Фото: Из открытых источников

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Ушел из жизни бывший тренер звезды российского тенниса Марии Шараповой Роберт Лансдорп. Об этом сообщил американский журналист Джон Вертхайм на своей странице в социальной сети X.

«Покойся с миром, Роберт Лансдорп, такой недооцененный теннисный деятель и архитектор ударов, который внес так много вклада в игры многих лучших игроков», — написал Вертхайм.

Лансдорпа не стало на 86 году жизни, однако причины его смерти не уточняются. Известно, что последние годы спортсмен и тренер проводил в своем доме в Лос-Анджелесе.

Теннисист начал свою спортивную карьеру еще в 1960 годы, однако никаких значимых успехов добиться не смог.

Известность Лэнсдорп получил в 1979 году, когда его воспитанница Трэйси Остин в свои 16 лет стала самой юной победительницей US Open в женском одиночном разряде. Среди других подопечных Роберта, выигрывавших турниры Большого шлема, Пит Сампрас, Линдсей Дэвенпорт и Мария Шарапова, которые также в разное время становились первыми ракетками мира.

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