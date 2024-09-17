Все дело в воде: вызывающий паралич вирус стремительно распространяется в США

В Штатах наблюдался всплеск заболевания среди детей.

Вызывающий у человека паралич энтеровирус D68 стремительно распространяется в США. Об этом пишет NBC News со ссылкой на свежие данные очистных сооружений.

Сообщается, что D68 связан с редкими случаями полиомиелита, при этом он схож с острым вялым миелитом (ОВМ). В случае заражения, в первую очередь, под удар попадает нервная система, также вызывая сильную слабость как в руках, так и ногах. При этом чаще всего с этим сталкиваются именно дети.

Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDN) подтвердил в этом году 13 случаев заражения ОВМ.

Стоит добавить, что сейчас уровень нуклеиновой кислоты EV-D68 в сточных водах США растет по всей стране. В связи с этим ученые выражают опасения, что возможен новый всплеск подобных заболеваний. Важно отметить, что в 2014 году в США впервые наблюдался рост заболеваемости ОВМ у несовершеннолетних. Тогда неутешительный диагноз поставили 120 детям, указали в NBC News.

Ранее 5-tv.ru писал, как в США человек погиб от вируса энцефалита лошадей впервые за десять лет.