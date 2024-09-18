Мука из кузнечиков: реальная польза для здоровья или маркетинговый ход?

Этот продукт набирает популярность среди покупателей.

Употребление в пищу муки из насекомых, в том числе кузнечиков, благоприятно влияет на организм человека. Данный продукт укрепляет иммунитет и нормализует моральное состояние человека. О полезных свойствах такой муки рассказала 5-tv.ru врач-диетолог, нутрициолог Елена Соломатина.

ТаК, мука из кузнечиков сильно отличается по составу от всеми привычной — пшеничной. При этом порошкообразный продукт из насекомых набирает все большую популярность. Конкретно кузнечики содержат в себе хитин, который лучше употреблять как раз в измельченном виде.

Хитин, как и клетчатка, играет большую роль в здоровье человека. Он забирает на себя излишки жиров, сахаров, токсинов и служит «кормом» полезным бактериям. Благодаря этому укрепляется иммунная система и улучшается настроение человека.

«Наш микробиом влияет на многие компоненты, в частности, на обмен нейромедиаторов, того же серотонина, поэтому ухудшение или улучшение качества сна может зависеть от этого (употребления хитина — Прим.ред). К тому же в кузнечиках содержится очень много белка, причем того белка, который легко усваивается», — отметила специалист.

Также потребление муки из кузнечиков благоприятно сказывается на состоянии волос и кишечника. На это указывают эксперименты ученых на крысах.

«Кузнечики являются генетическим продуктом, они практически не содержат жира, они не содержат сахара. Поэтому организм их достаточно легко усваивает. Другое дело, что тоже нужна определенная мера, поскольку хитин в большом количестве тоже плохо усваивается и может вызвать определенные проблемы», — отметила нутрициолог.

Врач-диетолог подчеркнула, что этот продукт требует дальнейшего изучения и, вероятно, в будущем он получит еще большее распространение.

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