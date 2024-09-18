Древняя наука: названы целебные свойства эфирных масел

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 21 0

Врач Добрецов: эфирные масла оказывают благоприятное влияние на организм

Древняя наука: названы целебные свойства эфирных масел

Фото: www.globallookpress.com / © Christin Klose

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Какие ароматы должны быть всегда в аптечке и в борьбе с каким недугом они помогут?

Те или иные запахи по-разному действуют на организм человека. Об этом в беседе с изданием aif.ru рассказал доктор медицинских наук Константин Добрецов.

Влияние запахов, включая эфирные масла, на здоровье люди заметили еще в древние времена. Именно тогда зародилась ароматерапия — это отрасль медицины, в которой природные эфирные масла используются для лечения человека.

Сегодня обоняние и роль запахов в медицине активно изучают ученые. Как оказалось, люди с амнезией после вдыхания их любимых запахов начинают вспоминать события из своего прошлого, что натолкнуло ученых на выводы о прямом влиянии ароматов на работу головного мозга.

Специалисты рассматривают запахи как средство оптимизации нервно-психических состояний человека. Научно доказано, что эфирные масла воздействуют на лимбическую систему, которая отвечает за саморегуляцию на всех уровнях организма.

Эфирные масла подразделяются на три категории: стимулирующие, расслабляющие и адаптогенные.

Стимулирующие повышают активность нервной системы, улучшают физическую и умственную работоспособность, а также концентрацию и внимание. К таким маслам относятся выжимки из базилика, гвоздики, имбиря, кориандра, корицы и розмарина.

Расслабляющие снижают нервное, мышечное и психическое напряжение, принося человеку покой и релаксацию. К ним относятся масла из аниса, душицы, иланг-иланга, лаванды, мандарина, пачули, ромашки и шалфея.

Адаптогенные же, в свою очередь, улучшают самочувствие, регулируют работу вегетативной нервной системы и нормализуют психический тонус. К ним относятся бергамот, ель, можжевельник, камфора, кедр, пихта, сосна, чайное дерево и эвкалипт.

Наиболее ценными и полезными считаются масла, которые обладают сразу несколькими, а то и всеми тремя свойствами. Например, к ним можно отнести ладан, мирру и сандал.

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Древняя наука: названы целебные свойства эфирных масел

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