Древняя наука: названы целебные свойства эфирных масел

Врач Добрецов: эфирные масла оказывают благоприятное влияние на организм
Фото: www.globallookpress.com / © Christin Klose
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Какие ароматы должны быть всегда в аптечке и в борьбе с каким недугом они помогут?
Те или иные запахи по-разному действуют на организм человека. Об этом в беседе с изданием aif.ru рассказал доктор медицинских наук Константин Добрецов.
Влияние запахов, включая эфирные масла, на здоровье люди заметили еще в древние времена. Именно тогда зародилась ароматерапия — это отрасль медицины, в которой природные эфирные масла используются для лечения человека.
Сегодня обоняние и роль запахов в медицине активно изучают ученые. Как оказалось, люди с амнезией после вдыхания их любимых запахов начинают вспоминать события из своего прошлого, что натолкнуло ученых на выводы о прямом влиянии ароматов на работу головного мозга.
Специалисты рассматривают запахи как средство оптимизации нервно-психических состояний человека. Научно доказано, что эфирные масла воздействуют на лимбическую систему, которая отвечает за саморегуляцию на всех уровнях организма.
Эфирные масла подразделяются на три категории: стимулирующие, расслабляющие и адаптогенные.
Стимулирующие повышают активность нервной системы, улучшают физическую и умственную работоспособность, а также концентрацию и внимание. К таким маслам относятся выжимки из базилика, гвоздики, имбиря, кориандра, корицы и розмарина.
Расслабляющие снижают нервное, мышечное и психическое напряжение, принося человеку покой и релаксацию. К ним относятся масла из аниса, душицы, иланг-иланга, лаванды, мандарина, пачули, ромашки и шалфея.
Адаптогенные же, в свою очередь, улучшают самочувствие, регулируют работу вегетативной нервной системы и нормализуют психический тонус. К ним относятся бергамот, ель, можжевельник, камфора, кедр, пихта, сосна, чайное дерево и эвкалипт.
Наиболее ценными и полезными считаются масла, которые обладают сразу несколькими, а то и всеми тремя свойствами. Например, к ним можно отнести ладан, мирру и сандал.
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