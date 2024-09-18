«Роды были интересные»: Анна Хилькевич стала мамой в третий раз

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 23 0

Анна Хилькевич стала мамой в третий раз

«Роды были интересные»: Анна Хилькевич стала мамой в третий раз

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

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Ребенок актрисы родился на 41-й неделе беременности.

Актриса Анна Хилькевич в третий раз стала мамой. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«В этот день, когда над нашей планетой воцарилось полнолуние, а завтра случится лунное затмение, у нас родилась наша малютка», — написала звезда «Универа».

Анна родила третью девочку, имя которой сообщит в ближайшие дни. О родах актриса высказалась неоднозначно.

«Роды были „интересные“, очень. Но самое главное, что все закончилось хорошо», — поделилась она.

Актриса никак не могла родить малютку. На 41-неделе беременности она пыталась вызвать роды всеми методами, которые только можно придумать. Последней ее попыткой был тверк, но и он не дал желаемого результата. После этого актриса приняла решение оставить ситуацию и ждать, когда ребенок сам решит появиться на свет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анна Хилькевич пожаловалась на свой огромный живот.

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