Пострадавших при нападении школьника в Челябинске доставили на лечение в Москву

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 82 0

Детей отправили спецбортом МЧС в сопровождении врачей.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; Telegram / Официальный канал МЧС России / mchs_official

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Троих детей, пострадавших при нападении одноклассника в челябинской школе, спецбортом МЧС доставили на лечение в Москву. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что самолет Ан-148 МЧС РФ, на котором перевозили детей, оснащен медицинскими модулями, аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами. Пациентов в полете сопровождали врачи, а в столице они будут проходить реабилитацию в одном из федеральных медицинских центров.

Ранее в этот день сообщалось, что два ребенка, пострадавших при нападении одноклассника в Челябинске, по-прежнему находятся в реанимации областной детской больницы. Детей лично осмотрела глава регионального Минздрава Татьяна Колчинская. Также у них прошли контрольные обследования и консультации с главными специалистами.

Утром понедельника, 16 сентября, 13-летний подросток с молотком напал на учеников и педагогов школы № 68 в Челябинске. В результате были ранены четыре человека: трое подростков 13 лет — две девочки и мальчик, а также учитель.

В полиции изначально сообщили, что подросток принес с собой в школу нож, молоток и пистолет. Позднее уточнялось, что у мальчика был с собой муляж огнестрельного оружия.

По факту случившегося СУ СК РФ по региону возбудило уголовные дела по статьям «Организация убийства» и «Халатность».

Известно, что подросток незадолго до нападения опубликовал на странице в соцсети пост о нацизме. За несколько часов до инцидента он рассуждал в сети о рабстве, одним из проявлений которого считает систему среднего образования.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что соседи подростка из Челябинска, который напал на одноклассников с ножом и молотком, назвали его «спокойным и нормальным».

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