Лидер группы «Руки вверх!» Сергей Жуков хочет отсудить у двойника 5 млн рублей

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 46 0

Это уже не первое судебное разбирательство с артистом, пародирующим звезду.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

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Лидер группы «Руки вверх!» Сергей Жуков подал исковое заявление в суд с требованием отсудить пять миллионов рублей у своего двойника, артиста Андрей Белянина. Ответчик в беседе с 5-tv.ru заявил, что это уже не первое разбирательство.

«Сейчас я хочу ознакомиться с материалами дела. У нас это уже не первый судебный процесс, скажем так, в отношении моего трибьют-шоу, моего проекта», — сказал он.

Артист Белянин в своих выступлениях исполняет хиты популярной группы «Руки вверх!». При этом он копирует стиль и манеру солиста музыкального коллектива — Сергея Жукова.

В марте 2024-го Жуков проиграл суд за права на несколько хитов музыкального коллектива. Соответствующее решение было принято Московским городским судом.

Речь идет о таких хитах группы, как «Ну где же вы, девчонки», «Я не отдам тебя никому» и «Дома не сиди».

Сергей Жуков и бывший участник коллектива Алексей Потехин просили суд отменить сделку о передаче исключительных прав на фонограммы и предоставлении исключительной лицензии на их использование.

В июле сообщалось, что Сергей Жуков решил отсудить некоторые виды прав на песни группы «Руки вверх!». По словам певца, соответствующий судебный процесс уже много лет продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что лидера группы «Руки вверх!» Жукова обязали выплатить долг за ЖКХ. Артист оказался должен сразу несколькими компаниям.

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