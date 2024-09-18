Санкции как вмешательство в выборы: Грузия может пересмотреть отношение к США

На Тбилиси давит не только официальный Вашингтон, но и со стороны Евросоюза.

Грузия может пересмотреть отношения с США в случае введения новых санкций. Об этом премьер страны Ираклий Кобахидзе предупредил американского посла.

Ограничения, которые за океаном применяют против высокопоставленных чиновников, в Тбилиси расценивают как вмешательство в предстоящие парламентские выборы.

Давят на руководство Грузии и со стороны Евросоюза. Брюссель всячески призывает Тбилиси одуматься и отменить принятый накануне закон «о семейных ценностях». Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что запрет на однополые браки и пропаганду нетрадиционных отношений сбивает страну с пути в Евросоюз.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что США готовят акции протеста в Грузии. В реализации задуманного может принять участие ОБСЕ. Речь идет о выборах, которые назначены на 26 октября 2024 года.