«Ветер. Музыка»: Глюк’оZа оставила загадочное послание после долгого перерыва

Звезда, судя по всему, планирует возобновить карьеру после скандального концерта в Красноярске.

Певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюк’оZа, намекнула фанатам о планах вернуться к творчеству. Об этом пишет 7Дней.ru.

После скандального концерта, который состоялся в Красноярске 20 июля, артистка поставила свою карьеру на паузу.

Это выступление звезды люди точно запомнят надолго: певица вела себя неадекватно, не попадала под фонограмму, совершала странные движения, имитируя прикосновения к интимным местам. Публика полагала, что Глюк’оZа появилась на сцене под действием запрещенных веществ.

Позже оказалось, что певица вела себя неадекватно из-за антидепрессантов, которые начала принимать после смерти любимой бабушки.

Летом в сети появились слухи, что близкие отправили Ионову в реабилитационный центр. Позже певец Шура заявил, что Глюк’оZа уже прошла необходимое лечение.

«Слава Богу, ее родители устроили в больничку. Девочка наша вышла, уже все хорошо», — рассказывал Шура в августе.

На днях Глюк’оZа намекнула на некое событие, которое должно состояться 27 сентября.

«Ветер. Музыка», — написала певица в социальной сети.

Теперь фанаты гадают, что имела в виду звезда.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица Глюк’oZа погасила задолженность перед налоговой.