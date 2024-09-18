Москва вошла в десятку самых привлекательных инновационных городов мира

Российская столица заняла девятое место в рейтинге самых привлекательных инновационных городов мира (HSE Global Cities Innovation Index 2024). Быть в десятке лучший мировых населенных пунктов — результат последовательной работы, заявила руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Кристина Кострома.

«Для нас это результат постоянной и последовательной работы. В столице создана масштабная и комплексная система развития высоких технологий и новаторских решений. Город поддерживает инновации на всех этапах: от идеи до запуска бизнеса и его масштабирования», — приводятся ее слова на официальном сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

Столица становится все больше привлекательной и технологичной для России и всего мира, добавила она.

Рейтинг HSE Global Cities Innovation Index 2024 подготовил Институт статистических исследований и экономики знаний Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». Специалисты проанализировали преимущества городов мира с точки зрения их привлекательности для лидеров науки, хайтека и креативных индустрий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как новые технологии помогают городу экономить энергоресурсы. По его словам, в столице установлены специальные насосы, которые превращают сточную воду в источник тепла. В результате использование «умного» освещения улиц помогает городу сократить потребление электроэнергии на 30%.