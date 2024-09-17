Собянин рассказал, как новые технологии помогают Москве экономить энергоресурсы

В столице установлены специальные насосы, которые превращают сточную воду в источник тепла.

Использование «умного» освещения улиц помогает Москве сократить потребление электроэнергии на 30% и быстрее реагировать на нарушения. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«Все это возможно благодаря светодиодным светильникам, а также специальным датчикам, которые мониторят и корректируют яркость подсветки в зависимости от погодных и других условий», — отметил мэр Москвы.

Кроме того, интеллектуальная система учета отслеживает показатели потребления энергии и контролирует уровень потерь. Благодаря этому специалисты могут оперативно выявить нарушения и устранить их.

Собянин подчеркнул, что на 23 объектах Мосводоканала установлены тепловые насосы. Они превращают сточную воду в источник тепла. Такое оборудование функционирует на канализационных насосных станциях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сергей Собянин заявил об улучшении работы городского транспорта.