Собянин рассказал, как новые технологии помогают Москве экономить энергоресурсы

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 20 0

Собянин: новые технологии помогают Москве экономить энергоресурсы

Собянин рассказал, как новые технологии помогают Москве экономить энергоресурсы

Фото: Официальный сайт Мэра Москвы / mos.ru

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В столице установлены специальные насосы, которые превращают сточную воду в источник тепла.

Использование «умного» освещения улиц помогает Москве сократить потребление электроэнергии на 30% и быстрее реагировать на нарушения. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«Все это возможно благодаря светодиодным светильникам, а также специальным датчикам, которые мониторят и корректируют яркость подсветки в зависимости от погодных и других условий», — отметил мэр Москвы.

Кроме того, интеллектуальная система учета отслеживает показатели потребления энергии и контролирует уровень потерь. Благодаря этому специалисты могут оперативно выявить нарушения и устранить их.

Собянин подчеркнул, что на 23 объектах Мосводоканала установлены тепловые насосы. Они превращают сточную воду в источник тепла. Такое оборудование функционирует на канализационных насосных станциях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сергей Собянин заявил об улучшении работы городского транспорта.

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