У границы России и Эстонии появилась новая база НАТО

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Там будут размещены около тысячи военнослужащих.

Фото, видео: 5-tv.ru

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У границы с Россией на юге Эстонии открыли новую базу НАТО. По данным местных СМИ, там разместят подразделения одной из эстонских бригад, а также контингент из других стран альянса. Всего около тысячи военнослужащих.

Военную инфраструктуру параллельно возводят в еще одной стране Прибалтики — Литве. Она предназначена для бригады из Германии. Уже известно, что немецких военных уравняют в правах с местными жителями и предоставят налоговые льготы.

Официально заявляется, что базы создаются в рамках оборонительных планов НАТО. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса у своих границ. В Кремле отмечали, что Москва не оставит без внимания угрожающие действия Запада.

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