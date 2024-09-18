Строгая дисциплина: Никита Кологривый про съемки в кино и свой райдер
Никита Кологривый рассказал о процессе съемок кино и показал свой вагончик
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко
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На съемочной площадке актер ест орехи и запивает их колой.
Актер Никита Кологривый показал, как выглядит его вагончик на съемочной площадке и рассказал, как проходит его рабочий день. Как пишет издание KP.RU, один из самых востребованных российских актеров довольствуется весьма скромными условиями.
Как признается Кологривый, времени на созерцание окружающего мира у него практически не остается — на съемках действует строгий график, и актер зачастую не успевает нормально выспаться, дабы быть на площадке вовремя.
После этого Никиту ведут на грим и одеваться — именно в таком порядке, чтобы не испачкать одежду.
«У тебя вот есть текст. Это называется выборка дня, в ней посценно расписано все, что мы будем сегодня снимать. Чем она меньше, тем лучше качество кино, потому что ты успеваешь все прорепетировать, посмотреть, поимпровизировать. Но артист обязан уметь существовать в разных условиях», — рассказал актер.
Показывая свой вагончик, Кологривый обратил внимание на стол с едой, ванную комнату и туалет. В райдер артиста входят небольшие закуски, вроде ягод и орехов, а также вода и газировка. Никита также отметил, что пьет кофе только на настоящем молоке и не терпит заменителей, вроде овсяного или миндального.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анастасия Волочкова залезла голой на забор.
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