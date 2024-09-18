Все взрывается: в Ливане сдетонировали рации, ноутбуки и скутеры

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 199 0

При новых взрывах в Ливане пострадали не менее ста человек

Все взрывается: в Ливане сдетонировали рации, ноутбуки и скутеры

Фото: 5-tv.ru

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При вчерашней трагедии в Бейруте погибли 11 человек, еще примерно три тысячи получили ранения.

В Ливане продолжают происходить взрывы электронных устройств. Об этом сообщает Al Hadath.

По информации местного издания, в настоящий момент известно о более чем сотне новых пострадавших. Как отмечает Telegram-канал Lebanese News, на этот раз взрываются не пейджеры, а принадлежащие членам «Хезболлы» радиостанции ICOM.

Израильское издание The Jerusalim Post пишет, что первые сообщения о новой волне взрывов появились в тот момент, когда проходили похороны четырех членов «Хезболлы». Церемония транслировалась в прямом эфире в социальной сети Х, однако неожиданно оборвалась.

Турецкая Yeni Şafak также сообщает, что помимо раций в Ливане взрываются скутеры и автомобили с новейшей электроникой.

Череда страшных трагедий началась в Ливане 17 сентября. В Бейрут произошел массовый взрыв пейджеров, которые члены «Хезболлы» использовали для связи друг с другом. По последним данным, 11 человек погибли, около трех тысяч получили ранения.

Серьезные травмы взрывы устройств принесли послу Ирана в Ливане Моджтабу Амани. Он полностью лишился одного глаза и серьезно травмировал второй.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что известно о взрыве пейджеров в Ливане.

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