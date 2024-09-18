Новый виток эскалации? Что известно о взрыве пейджеров в Ливане

Официально Израиль не брал на себя ответственность. Однако это не помешало «Хезболле» обвинить страну в атаке.

Весь мир сегодня был вынужден вспомнить, что такое пейджеры, обсуждая последствия, наверное, самой массовой и результативной кибератаки израильского «Моссада» на членов ливанской «Хезболлы».

Такого мы еще не видели — одновременно взорвались тысячи электронных устройств для передачи текстовых сообщений. Подобными коробочками сейчас уже мало кто пользуется, но спецслужбы с их помощью уходят от слежки. Хотя теперь ясно, что каждый из пострадавших, а их больше трех тысяч, фактически носил у себя на поясе персональную бомбу. Вопрос лишь в том, как ее активировали — удаленно взорвали аккумулятор или в каждый пейджер заложили взрывчатку? Версии изучил корреспондент «Известий» Александр Романов.

Медучреждения страны не справляются: раненых слишком много. Пострадал посол Ирана, он получил легкие травмы. А многие находятся в критическом состоянии. Такое число больных даже негде разместить. Уже известно, что все средства связи принадлежали бойцам организации «Хезболла», враждебной Израилю. Вероятно, именно израильтяне и стоят за атакой.

На вопрос, как именно было организовано нападение, ответа пока нет. Изначально ливанская пресса распространила версию, что пейджеры были каким-то образом взломаны дистанционно, и что взрывались аккумуляторы.

Верится в это с трудом: пейджер — это очень простое устройство, взламывать там особо нечего. К тому же, взрыв литий-ионной батарейки вряд ли может оказаться настолько мощным, чтобы покалечить не только владельца устройства, но и людей вокруг. Как на этих кадрах, где видно, что крошечный пейджер разнес целую комнату, как будто ручная граната.

Так что, вероятнее, речь о диверсии: скорее всего, израильтяне разместили заряды взрывчатки в пейджерах заранее. Агентство Reuters сообщает, что эти конкретные мобильные устройства сотрудники «Хезболлы» получили только пару месяцев назад. Очень может быть, что до этого с начинкой поработали специалисты израильских спецслужб, которые четко знали, от кого конкретно они хотят избавиться.

«Все эти пейджеры, они находились, они взрывались в руках или в карманах людей, которые принадлежали к высшему или среднему звену „Хезболлы“, то есть кто-то позаботился о том, чтобы именно эти пейджеры были заряжены, как взрывчаткой, так и взрывателями», — говорит бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми.

Официально Израиль не брал на себя ответственность. Это, впрочем, не помешало «Хезболле» обвинить его в нападении. Обращение от лица организации зачитали в эфире ливанского телевидения.

«После тщательного изучения всех деталей и имеющейся информации о злостном нападении, произошедшем сегодня днем, мы обвиняем израильского врага в полной ответственности за это преступное нападение, которое также нанесло вред гражданскому населению и привело к мученической смерти многих и к ранениям еще большего числа людей», — было сказано в эфире ливанского телевидения.

Не исключено, что Израиль готовится ввести войска в Ливан. Израильские военные уже в телеэфире заявляют, что ночью надо начинать вторжение, чтобы создать на юге Ливана буферную зону.

«Многие боевики „Хезболлы“ так или иначе теперь уничтожены. Такого рода шаг является частью наступления, а не частью обороны. Государство Израиль обязано действовать стратегически и оперативно, мы должны воспользоваться этой акцией, которая была проведена в беспрецедентных масштабах», — говорит генерал-майор армии обороны Израиля Ифтах Рон-Таль.

Так или иначе, очевидно, что это новый виток эскалации на Ближнем Востоке. На севере Израиля, в приграничных с Ливаном районах, местных жителей уже известили быть готовыми прятаться в бомбоубежищах. А руководители израильских спецслужб вызваны на срочную встречу с правительством.

Бронетехнику к ливанской границе израильтяне подогнали еще сутки назад. А теперь получается, что оставили без высшего и среднего командного состава «Хезболлу» — основную силу, которая могла бы оказать сопротивление.