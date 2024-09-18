«Вашингтонское болото»: как покушение на Трампа изменит отношение США к Украине

Несостоявшееся убийство кандидата в президента США от республиканцев может значительно изменить ситуацию в стране.

Второе покушение на жизнь кандидата в президенты США Дональда Трампа олицетворяет степень украинизации американской политики. Об этом пишет EADaily со ссылкой на мнение политолога Малека Дудакова.

Несостоявшийся киллер по имени Райан Рут оказался ярым сторонником демократов, а также активно выступал за Украину и все, что с ней связано. Дудаков уверен, что это покушение значительно ухудшит положение тех, кто продвигает украинскую повестку в правительстве США.

Таким образом, Рут лишь ухудшил ситуацию вокруг помощи Незалежной от Штатов.

«Скандал с покушением пошатнет позиции украинских лоббистов, которые и так паникуют из-за перспектив скорого истощения траншей. Ну а Трамп будет еще активнее критиковать украинскую повестку и требовать не согласовывать новые транши. Он уже пообещал никогда не сдаваться», — говорит эксперт.

Получается, что все вновь оборачивается в лучшую для Трампа сторону. К тому же на фоне этого скандала многие уже и забыли о его перепалке с певицей Тейлор Свифт, которая активно поддерживает его оппонента в этой гонке — Камалу Харрис. Более того, даже дебаты с Харрис уже отошли на второй план. Теперь у всех на слуху лишь проукраинский недокиллер.

В свою очередь, демократам же в этой ситуации теперь все время придется оправдываться, так как даже после покушения они не переставали призывать «остановить Трампа и МАГА-республиканцев», отмечает Дудаков. На этом фоне слова звучат чересчур буквально.

Примечательно, что теперь каждое новое покушение на кандидата в президенты от республиканцев будет лишь добавлять ему дополнительные ночки.

«Теперь он усилит нападки на „вашингтонское болото“ и постарается перехватить инициативу у Камалы Харрис», — считает политолог.

Интересно, что задержанный после покушения на Трампа мужчина занимался поиском наемников в США, желающих воевать на Украине. При этом он был не раз арестован: в 2002 году его даже уличили в распространении террористических угроз.

Ранее 5-tv.ru писал, что известно о подозреваемом в нападении на Трампа.