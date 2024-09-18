Была ли госпитализация? Что известно о состоянии 91-летнего актера Любшина

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 51 0

Информация о госпитализации актера Станислава Любшина оказалась фейком

Была ли госпитализация? Что известно о состоянии 91-летнего актера Любшина

Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко

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Он проходит плановые обследования.

Новости о госпитализации народного артиста РСФСР Станислава Любшина сильно преувеличены. Об этом рассказало издание KP.RU, со ссылкой на источники из МХТ имени Чехова.

Недавно в различных СМИ появилась информация о том, что 91-летний артист попал в больницу с гипертоническим кризом, однако в театре эти слухи опровергли и заявили, что Любшин всего лишь проходил плановое обследование.

«Нам бы иметь такое здоровье, как у Станислава Андреевича», — шутят в МХТ.

На прошлой неделе актер простудился и жаловался на слабость и кашель с насморком, из-за чего 9 сентября его на сцене подменял другой актер — Владимир Краснов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какая трагедия заставила сына Никаса Сафронова сбросить 150 килограмм.

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