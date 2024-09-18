Была ли госпитализация? Что известно о состоянии 91-летнего актера Любшина
Информация о госпитализации актера Станислава Любшина оказалась фейком
Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко
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Он проходит плановые обследования.
Новости о госпитализации народного артиста РСФСР Станислава Любшина сильно преувеличены. Об этом рассказало издание KP.RU, со ссылкой на источники из МХТ имени Чехова.
Недавно в различных СМИ появилась информация о том, что 91-летний артист попал в больницу с гипертоническим кризом, однако в театре эти слухи опровергли и заявили, что Любшин всего лишь проходил плановое обследование.
«Нам бы иметь такое здоровье, как у Станислава Андреевича», — шутят в МХТ.
На прошлой неделе актер простудился и жаловался на слабость и кашель с насморком, из-за чего 9 сентября его на сцене подменял другой актер — Владимир Краснов.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, какая трагедия заставила сына Никаса Сафронова сбросить 150 килограмм.
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